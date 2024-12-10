أخبار الرياضة اليوم: بعثة الأهلي تصل الدوحة للمشاركة في كأس إنتركونتينتال.. نتائج الجمعية العمومية للزمالك.. وصلاح يطير بليفربول لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

شهدت الساعات الماضية العديد الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

صلاح يطير بليفربول بدوري أبطال أوروبا

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على جيرونا بهدف دون رد على ملعب "مونتيليفي" في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري، محمد صلاح، الهدف الأول لليفربول في مرمى جيرونا من ضربة جزاء بالدقيقة 62.

وضمن الريدز العبور للدور الثاني من البطولة محققا 18 نقطة بالفوز في 6 مباريات ليحقق العلامة الكاملة والتأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

إلغاء مباراة الزمالك وديموند

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريبات بصورة طبيعية في الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام فريق دياموند أحد أندية القسم الثاني صباح الغد، قبل أن يستقر الجهاز الفني على استئناف التدريبات الجماعية والتراجع عن خوض المباراة الودية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمومية نادي الزمالك

اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك أعلنت عن عدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 2677 عضو من إجمالي 112391 عضو يحق لهم الحضور.

وكان يٌشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو وهو ما لم يتحقق.

بعثة الأهلي في قطر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس الأحمر، إلى العاصمة القطرية الدوحة ‏استعدادًا لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري.

أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وشهدت الجمعية العمومية في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

وتضم القائمة كلًا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

وفاة أسطورة الجزائر

توفى اليوم الثلاثاء، المدرب الجزائري الشهير محيي الدين خالف عن عمر ناهز 80 عاما، المدير الفني التاريخي لمنتخب الجزائر بحسب ما أوردته صحف جزائرية نقلا عن أفراد أسرته.

البرتغالي ميجيل كاردوزو مديرا فنيا جديدا لـ صن داونز



أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو خلفا للمدرب الحالي مانكوبا منجيتي.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من مباراته أمام الرجاء المغربي بمدينة بريتوريا، ضمن ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تعاقد ماميلودي صن داونز مع المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو عقب الأداء الذي يقدمه الفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق نقطتين فقط في دوري الأبطال الآخيرة من أصل 6 نقاط ممكنة، وكان آخرها بالتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

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