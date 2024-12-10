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رياضة

رئيس فريق البنك الأهلي يكشف لـ "فيتو" حقيقة انتقال أسامة فيصل للقلعة الحمراء (فيديو)

أشرف نصار، فيتو
أشرف نصار، فيتو

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس فريق البنك الأهلي، حقيقة ما يتردد حول مفاوضات النادي الأهلي للحصول على خدمات أسامة فيصل مهاجم الفريق.

وقال أشرف نصار في تصريحات خاصة لـ"فيتو": الأهلي لم يقدم عرضا رسميا للحصول على خدمات أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعن فكرة بيع اللاعب للنادي الاهلي أو الزمالك، أكد أن إدارة الفريق تتمسك بأفضل لاعبيها لاستكمال مشوار الفريق بالدوري بطريقة ناجحة.

الموافقة على كافة جدول أعمال عمومية اتحاد الكرة

وعن أبرز ما تناولته الجمعية العمومية للاتحاد الكرة اليوم، صرح أنه تم الموافقة على كافة جدول أعمال الجمعية العمومية.

وأشار إلى أنه تم رفض طلب 61 ناديا يرغبون في الانتساب للجمعية العمومية للاتحاد الكرة ومناقشة الأمر في جمعية عمومية أخرى.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

 وشهدت الجمعية العمومية المقامة حاليا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

 

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اشرف نصار اتحاد الكرة جدول أعمال الجمعية العمومية النادي الأهلي

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