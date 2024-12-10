الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

الشاعر خالد تاج الدين يحتفل بعيد ميلاد الملحن خالد عز

خالد تاج الدين
خالد تاج الدين

احتفل الشاعر الغنائي خالد تاج الدين بعيد ميلاد صديقه الملحن خالد عز، حيث نشر صورة تجمعهما داخل الطائرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

عيد ميلاد خالد عز

وقال خالد تاج الدين: “من أول أغنية مفيش حاجه لمحمد محيي، ومرورًا بـ فيك حتة غرور وياما عز عليا بعادك لآمال ماهر واتفرج على نفسك لأصاله وياما اتخاصمنا ليالي ووانا معاك لعمرو دياب وحاسة بيك لنانسي عجرم وغيرهم من الاعمال المميزه بالحان صديقي العزيز.. الابداع مستمر مع صديقي الفنان خالد عز.. كل سنه وانت طيب يا لودا”.

 

 وكشف خالد تاج الدين، عن عدد من الأغنيات التي كتبها ولحنها خالد عز وغناها كبار نجوم الغناء بالوطن والعربي وحققت نجاحا كبيرًا، حيث أن صداقتهما تمتد لأكثر من عشرين عاما.

 

الجدير بالذكر أن الملحن خالد عز اعتاد على عدم الظهور بالبرامج التليفزيونية واللقاءات والمقابلات العامة، كما أنه ليس من الفنانين الذين يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي بشكل احترافي، ويفضل دائما الابتعاد عن الأضواء 

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خالد تاج الدين خالد عز الشاعر خالد تاج الدين

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