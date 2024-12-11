الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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انفوجراف

ماذا حدث في جلسة الحكم على عمر زهران بالحبس سنتين لاتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي؟ (إنفوجراف)

المخرج عمر زهران،
المخرج عمر زهران، فيتو

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محكمة جنح الجيزة شاليمار الشربتلى عمر زهران

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