"وي" تتيح خيارات الدفع والشحن عبر Apple Pay لجميع خدماتها

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة خيارات الدفع لجميع عملائها عبر "Apple Pay".

تحسين تجربة العملاء

وأشارت الشركة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه الشراكة مع "Apple Pay" تأتي في إطار جهود الشركة المتواصلة لتحسين تجربة العملاء، ودعمهم بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية المتطورة التي تضمن لهم المزيد من المرونة في إدارة خدماتهم، وبما يواكب احتياجاتهم المتطورة في ظل التحول الرقمي المتسارع، بما يتفق مع استراتيجيتها المرتكزة على العملاء.

وتقدم "وي" خيار الدفع عبر "Apple Pay" ليضاف إلى خيارات الدفع المتعددة والمتنوعة التي تتيحها لعملائها، حيث تعد وسيلة دفع سهلة وآمنة لجميع عملاء الموبايل والإنترنت الثابت والأرضي لكافة الخدمات بما في ذلك إعادة الشحن، ودفع الفواتير، وتجديد الباقات وغيرها من الخدمات. وستتاح هذه الخدمة الجديدة عبر تطبيق My WE والموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

خيارات متعددة للعملاء

وتوفر "وي" لعملائها خيارات دفع متعددة لتسهيل تقديم خدماتها، بداية من طرق الدفع التقليدية عبر مراكز خدمة العملاء المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وصولًا إلى طرق الدفع الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق "My WE".

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