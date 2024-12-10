الوزراء يوافق على إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومصنع للأسمدة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد ٤٩ (تابع) في ٥ ديسمبر سنة ٢٠٢٤، قرار مجلس الوزراء رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٤، بشأن القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية .



وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على الدستور: وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية:

وعلى قانون رقم ٢٠٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ۲۰۲۲ بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق حكم المادة (٢٠)، من قانون الاستثمار.



وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٤ لسنة ۲۰۲۳ بشأن القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

وبناء على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء:

قرر منح كل من شركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه.

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