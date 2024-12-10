الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر

دا الكتب والوثائق
دا الكتب والوثائق

استقبلت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، زيارة من طالبات كلية الدراسات الإنسانية - جامعة الأزهر. 

 

استمعت الطالبات إلى عدة محاضرات علمية ألقاها نخبة من العاملين بدار الوثائق في موضوعات متنوعة كالتالي:

محاضرة قدمتها السيدة سحر معاذ حول "حجج أمراء وسلاطين في العصر المملوكي" وتناولت المحاضرة أهم الحجج الموجودة وتاريخها،

محاضرة قدمها محمد صلاح حول سجلات المحاكم الشرعية، محاضرة قدمتها الدكتورة نوريس سيف الدين حول ديوان الصحة، ومحاضرة قدمتها السيدة رانيا الشباهي حول ديوان المالية والشركات. 

وتوجهت الطالبات بعد المحاضرة في زيارة لمركز الترميم بالدار وتفقدوا أقسامه المتنوعة للوقوف على مراحل التعامل مع الوثائق منذ لحظة استلامها مرورا بتعقيمها وعزلها حراريا ومعالجتها كيميائيا حتى مرحلة الترميم والتجليد.

 

ومن المقرر أن تستمر الزيارات والمحاضرات على مدار الشهر حيث يتم تقسيم الطلاب في المراحل المختلفة إلى مجموعات تتوالى في الاستفاده من المحاضرات المتنوعة والتعرف على دور دار الكتب والوثائق القومية في نشر المعرفة وحفظ وإتاحة التراث.

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دار الكتب والوقائق جامعة الأزهر جماعة الأزهر

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