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ثقافة وفنون

في عيد ميلاده، بدايات ماجد الكدواني وكيف أصبحت أول بطولة مطلقة له "خيبة أمل"؟

ماجد الكدواني، فيتو
ماجد الكدواني، فيتو

يحتفل اليوم، 10 ديسمبر، الفنان ماجد الكدواني بعيد ميلاده الـ 57، ويعد الكدواني من أبرز وأهم المواهب بجيله، حيث تألق في الأدوار الكوميدية التي دائمًا ما تخطف الأضواء في الأعمال التي يشارك بها سواء السينمائية أو التلفزيونية.

ولد الكدواني في شبرا، حيث قضى طفولته ومراهقته بها، إلى أن انتقل إلى دولة الكويت في سن الـ 18، تخصص ماجد في بداية حياته في دراسة الديكور، حيث حصل على البكالريوس من كلية الفنون الجميلة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1995. 

مسرح الهواة بداية مسيرة الكدواني

وشارك ماجد في العديد من مسرحيات الهواة بالمعهد العالي للفنون المسرحية؛ ليكون أول عمل يشارك فيه هي مسرحية "الرجل الذي أكل وزة" عام 1989، ثم "باللو" عام 1995، ثم "الإسكافي ملكًا" عام 2008.

وكان أول فيلم لـ ماجد الكدواني هو فيلم “عفاريت الأسفلت” الذي تم عرضه عام 1996م، وقدم من خلاله شخصية حلزونة، وأخرجه أسامة فوزي وألفه مصطفى ذكري، وكان من بطولة محمود حميدة وسلوي خطاب وعايدة عبد العزيز وجميل راتب، وفي نفس العام شارك الكدواني كذلك في الحفار وأبو العلا 90.

"جاي في السريع" أول بطولة مطلقة وأول خيبة أمل 

وشارك الكدواني في بطولة فيلم “جاي في السريع” ذلك بمشاركة الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان القدير الراحل حسن حسني، ودارت أحداث العمل حول قضية المغتربين الذين يتزوجون زواج سريع.

وبرغم القصة الهادفة والكوميدية المتميزة بالعمل، إلا أن الفيلم لم يلقَ النجاح الذي كان يتوقعه الكدواني وقتها، وأرجع ذلك للظروف الإنتاجية التي لم يكن يعلم عنها شيئا، بالإضافة إلى أنه كان بعد وفاة والدته مباشرة.

جوائز وتقديرات في حياة الكدواني

حصل الكدواني بفضل موهبته البارزة واختياراته الثاقبة دائمًا للأدوار، على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وربما تكون أبرز هذه الجوائز، هي إشادة لجنة التحكيم في مهرجان شيكاغو الدولي لعام 2011 بفيلم 678، وبأداء الفنان المصري ماجد الكدواني به، حيث وصفته اللجنة بالممثل صاحب الحضور القوي الذي يدفعك لمتابعته في كل مشهد يظهر به.

وتسلم الكدواني كذلك “جائزة أفضل ممثل من مهرجان أبوظبى السينمائى” و"أفضل ممثل في مهرجان أفلام السلام بهوليوود"، وجائزة “المركز الكاثوليكى للسينما” كأفضل ممثل.

كما منحته “جمعية الفيلم” جائزة ممثل الدور الثانى رجال عن فيلم “ساعة ونص”، وأفضل ممثل عن فيلم “قبل زحمة الصيف”، كما حصل على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي.

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ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني جائزة فاتن حمامة دولة الكويت ريهام عبد الغفور جاي في السريع

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