الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض

الفنان الجداوي رمضان،
الفنان الجداوي رمضان، فيتو

توفى الفنان الجداوي رمضان، أحد رموز فرقة رضا، اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ونقله إلى أحد المستشفيات.

 وأعلنت نقابة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عن وفاة الفنان الجداوي رمضان مدير عام فرقة رضا للفنون الشعبية الأسبق صباح اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال بيان قالت فيه: “تتقدم نقابة العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بخالص العزاء والمواساة لجميع السادة الزملاء ولأسرة الفقيد الراحل / الجداوي رمضان مدير عام فرقة رضا للفنون الشعبية الأسبق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر على فراقة”.

 

وتقرر تلقي العزاء بعد صلاة المغرب اليوم بمسجد مصطفى محمود بالدقي. 

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