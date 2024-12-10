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رياضة

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

اتحاد الكرة، صرح المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أن هناك تحديات كبيرة تواجه المجلس الجديد.

وقال أبوريدة في تصريحات عقب الفوز: سيكون هناك اجتماع قريب مع الأندية لبحث المرحلة القادمة.

وأكد أبوريدة: ليس لدى مانع من إعلان قرار لجنة الانضباط ولكن لم أرَ أي أوراق تخص العقوبات حتى الآن.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

 وشهدت الجمعية العمومية المقامة حاليا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

 واستمر التسجيل لمدة ساعتين، بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة المهندس هاني أبو ريدة سوف يتسلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام عمل الجبلاية علي أن تُعاد الإجراءات من جديد ويتم فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

 وتضم القائمة كلًا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

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