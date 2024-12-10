البرتغالي ميجيل كاردوزو مديرا فنيا جديدا لـ صن داونز

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو خلفا للمدرب الحالي مانكوبا منجيتي.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من مباراته أمام الرجاء المغربي بمدينة بريتوريا، ضمن ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

نتائج صن داونز سبب تغيير المدير الفني

وجاء تعاقد ماميلودي صن داونز مع المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو عقب الأداء الذي يقدمه الفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق نقطتين فقط في دوري الأبطال الآخيرة من أصل 6 نقاط ممكنة، وكان آخرها بالتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

وتمت إقالة ميجيل كاردوزو من تدريب الترجي التونسي في الشهر الماضي بعد تراجع للنتائج، على الرغم من قيادته لفريق باب سويقة في الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري التونسي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا والخسارة أمام النادي الأهلي.

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