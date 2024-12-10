"الأعلى للثقافة" يناقش تعزيز الدبلوماسية الثقافية والمشاركة الدولية

نظمت لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الاعلى للثقافة ومقررها الدكتور شريف شاهين ندوة تحت عنوان "ثقافة مصر فى الخارج " وادارها الدكتور حسين البنهاوى الأستاذ بجامعة عين شمس، وشارك بها كل من الدكتور خالد العامرى الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، الدكتور زين عبد الهادى الأستاذ بكلية المكتبات والمعلومات جامعة حلوان والدكتور عماد أبو غازى الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة.

العمل الثقافي الدولي

بدأت الندوة بكلمة الدكتور شريف شاهين الذى اشار إلى دور الكتاب واهميته كأهم مورد ثقافى فى العصر الحديث، تلى ذلك حديث الدكتور حسين البنهاوى الذى اشاد بموضوع الندوة وتماسها مع تكوين الصورة الذهنية للدولة وتماسها ايضا مع القوى الناعمة بتعريفها الأشمل لكل موارد الدولة الثقافية ثم تلى ذلك حديث الدكتور عماد أبو غازى الذى أشار إلى الدور الذى لعبه الأزهر والكنيسة فى نشر الثقافة المصرية وإن لمصر تمثيلا مشرفا بالخارج على سبيل المثال الأكاديمية المصرية بروما وما تلعبه من دور فى تقديم الثقافة المصرية الأكاديمية من خلال أنشطتها المختلفة بالخارج سواء الثقافى أو الفنى وجناحها كواحد من أهم معارض العمارة بالخارج كذلك المعهد الثقافى المصرى بمدريد وهو إحدى واجهات ثقافية وعلمية لمصر بالخارج.

وإن للمهرجانات والفعاليات واللقاءات الدور الكبير والفعال والمؤثر على الجانب الثقافى كمنظومة إستراتيجية لإدارة العلاقات الثقافية بالداخل والخارج، أما الدكتور خالد العامرى فقد تحدث عن منظومة للعمل الثقافى بالخارج والداخل فعن دور السفير الثقافى المصرى فدوره ينبع من الدفاع عن إحتياجات ومصالح الثقافة التى يتبناها وأما دور الملحق الثقافى الأساسى فيكمن فى الإشراف على التعليم ما بعد الثانوى وعن دور المراكز الثقافية فى تعليم المجتمع ثقافة معينة من خلال إستخدام والمهرجانات وورش العمل.

وعن آفاق التمثيل الدبلوماسى فكان الحديث على تعزيز الدبلوماسية الثقافية والمشاركة الدولية والتى من أهم أهدافها تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠للإستدامة الثقافية حيث منظومة قيم ثقافية تحترم الإختلاف وكان حديثه عن الكتاب كأهم أدوات نشر الثقافة واعمقها أثرا وأوسعها إنتشارا فهو أفضل رفيق للإنسان وأول وسيلة للتعليم وقد رافق التكنولوجيا وقد شهد حجم سوق الكتاب نمو بمعدل كبير فى السنوات الأخيرة.

تلى ذلك حديث الدكتور زين عبد الهادى حيث تسائل عن كيفية عمل بيئة ثقافية مستدامة وعن الاحتياج لتحويل الرسائل العلمية إلى كتب مترجمة إلى الإنجليزية وإن هناك ولع من العديد من الدول بالثقافة المصرية وإن قطاع الثقافة متقاطع مع العديد من القطاعات وإن للدولة دور كبير فى إنشاء مراكز للتدريب للصناعات الشعبية حيث امدت فرق العمل بالمواد والتصميمات المختلفة من خلال المدربين والخبراء.

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