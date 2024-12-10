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رياضة

كابوس 2001 يهدد ريال مدريد قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يخشى فريق ريال مدريد الإسباني التعرض لخسارة جديدة عندما يواجه مضيفه أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

خسائر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لم يحقق ريال مدريد أي نقطة أو هدف خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن تعرض لهزيمتين: 1-0 أمام ليل و2-0 ضد ليفربول في أنفيلد.

وتعرض الريال لهزيمة على أرضه أمام ميلان، بالإضافة إلى أن القلق الذي أثاره يوم مواجهة بوروسيا دورتموند في البرنابيو، يجعل المباراة ضد أتالانتا تبدو وكأنها نهائي مبكر.

وقالت الصحيفة: "رغم أن أمام ريال مدريد مباراتين في يناير يجب أن تكونان سهلتين نظريًا ضد سالزبورج على البرنابيو وبريست في فرنسا، لكن الهزيمة في بيرجامو ضد أتالانتا قد تخلق حالة من الاضطراب مع نتائج غير متوقعة".

كابوس دوري الأبطال في 2001 يهدد ريالمدريد  

وأضافت: "لم يحدث أبدًا في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال بنظامه القديم أن وجد الريال نفسه يتعرض لهزيمتين، ومنذ بدء النسخة الحديثة لدوري الأبطال عام 1999، يوجد فقط سابقة واحدة لخسارة الملكي 3 مباريات متتالية خارج ملعب سانتياجو برنابيو".

واختتمت: "حدث ذلك في عام 2001، حين خسر ريال مدريد في بروكسل أمام أندرلخت (2-0 في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من المجموعات)، و3-2 في إسطنبول ضد جالطة سراي في ذهاب ربع النهائي، و2-1 في ميونخ، عندما أكّد بايرن ميونخ تأهله للنهائي بعد الفوز 0-1 في مدريد وتُوّج لاحقًا بالبطولة".

 

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