فرينكفاروزي يتعاقد مع نجم ليفربول السابق، هل اقترب بن رمضان من الأهلي؟

تجددت آمال النادي الأهلي في صفقة طال انتظارها قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي تقام خلال الفترة بين 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين.

فرينكفاروزي المجري يضم نابي كيتا

وأعلن نادي فرينكفاروزي المجري، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الغيني الدولي نابي كيتا نجم وسط ليفربول الإنجليزي السابق والذي زامل المصري محمد صلاح نجم الريدز لسنوات.

ورحل كيتا على سبيل الإعارة قادمًا من فيردر بريمن الألماني حتى نهاية العام المقبل.

ولعب النجم الغيني من قبل مع أندية حوريا الغيني وإستر الفرنسي ورد بول سالزبورج النمساوي ولايبزيج الألماني قبل رحيله إلى ليفربول في صيف 2018.

صفقة كيتا تفتح باب بن رمضان مع الأهلي

وتفتح صفقة كيتا باب التكهنات حول إمكانية رحيل النجم التونسي الدولي محمد علي بن رمضان عن فرينكفاروزي في ظل رغبة الأهلي في ضمه خلال شهر يناير المقبل.

وحاول الأهلي حسم صفقة بن رمضان في الانتقالات الصيفية الماضية ولكن النادي المجري تمسك بالحصول على 3 ملايين دولار وهو ما رفضه المارد الأحمر.

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