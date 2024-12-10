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رياضة

صاحب إنجاز مونديال 1982، وفاة محيي الدين خالف المدرب التاريخي لمنتخب الجزائر

محيي الدين خالف،
محيي الدين خالف، فيتو

توفى اليوم الثلاثاء، المدرب الجزائري الشهير محيي الدين خالف عن عمر ناهز 80 عاما، المدير الفني التاريخي لمنتخب الجزائر بحسب ما أوردته صحف جزائرية نقلا عن أفراد أسرته.

 

مسيرة محيي الدين خالف 

 ويعد محيي الدين خالف، المولود في المغرب عام 1944، أحد أشهر المدربين الجزائريين والعرب في تاريخ كرة القدم، بعدما وضع بصمة فنية واضحة على أغلب الأندية التي دربها، لكن مسيرته كانت موشحة بالخصوص بظهور تاريخي لافت في كأس العالم 1982، في إسبانيا عندما قاد منتخب بلاده لهزم ألمانيا (2 ـ1) وتشيلي (3 ـ 2) قبل أن يغادر السباق بعد مؤامرة شهيرة بين ألمانيا والنمسا في تلك البطولة.

 

وكان خلف الذي تولى تدريب شبيبة القبائل، أكثر المدربين الجزائريين تحقيقا للألقاب، والتي كان آخرها كأس الكاف مع فريق القبائل، في 2001 بعد الفوز في النهائي على النجم الساحلي، وهي آخر محطة للمدرب خالف.

وقاد خالف المنتخب الجزائري لنهائي كأس أمم إفريقيا 1980، قبل خسارة اللقب أمام البلد المنظم نيجيريا، كما بلغ نصف نهائي الكان في 1982 و1984 وقاده أيضا خلال ألعاب أولمبياد موسكو 1980.

أما في مونديال 1982، فقد أبلى المنتخب الجزائري تحت قيادة محيي الدين خالف ورشيد مخلوفي، البلاء الحسن بفوزه ألمانيا وتشيلي، وبأداء أبهر العالم.

وأحرز خالف لقب الدوري الجزائري 8 مرات كاملة، إضافة إلى تتويجه بالكأس مرتين، وكأس إفريقيا للأندية البطلة (1981).

ودرب الراحل أندية عربية أخرى مثل العين الإماراتي واتحاد طنجة ومولودية وجدة المغربيين، والنجم الساحلي التونسي. 

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محيي الدين خالف الجزائر شبيبة القبائل خالف

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