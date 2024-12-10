جابكو تعقد المنتدى الثاني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لعام 2024

نظّمت شركة بترول خليج السويس (جابكو)، يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، فعاليات المنتدى الثاني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لشركاء العمل، بحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول وممثلي الشركات الشريكة والمقاولة.

عُقد المنتدى تحت رعاية المهندس عبد الوهاب المغوري، رئيس جابكو، والمهندس محمد فاروق، مدير عام الشركة والعضو المنتدب، إلى جانب مشاركة المهندس خالد عبد الحميد، مدير عام العمليات، والمهندس أحمد البدري، نائب مدير عام العمليات.

عدة محاور استراتيجية تناولها المنتدي، أبرزها

سلامة العمليات: تعزيز أنظمة السلامة والتميز التشغيلي.

أنشطة الحفر: مناقشة تحديات الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة المرتبطة بعمليات الحفر.

السلامة البحرية: استعراض استراتيجيات تقليل المخاطر وضمان كفاءة العمليات البحرية.

العمل في الأماكن المرتفعة: التأكيد على الممارسات المثلى لضمان السلامة.

السلامة المرورية: مناقشة القيادة الآمنة وسبل الحد من الحوادث.

سلامة الغذاء: ضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للعاملين.

وأكد المهندس عبد الوهاب المغوري على أهمية تعزيز مفاهيم الأداء والكفاءة وسلامة العاملين، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، ودعا إلى تضافر الجهود بين الشركات لتحقيق أعلى معايير السلامة.

من جانبه، شدّد المهندس محمد فاروق على ضرورة الالتزام بأعلى معدلات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مؤكدًا أهمية التعاون بين جابكو وشركائها لتحقيق هذه الأهداف.

يعد المنتدى فرصة لتعزيز الشراكة بين جابكو وشركائها والعمل على مواجهة تحديات القطاع لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الطاقة.

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