الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يتوجه إلى أيرلندا في ختام جولته الأوروبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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توجه الرئيس عبد الفتاح  السيسي قبل قليل إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.


واختتم الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء زيارته للنرويج حيث شهدت الزيارة نشاط حافل.

وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما أجري  لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وشهد   التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
 

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