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تعديل موعد 3 مباريات لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، بعض التعديلات على مواعيد وتوقيتات مباريات البطولة خلال فبراير المقبل؛ حيث كان من بينها 3 مباريات لفريق مانشستر يونايتد.

تعديل مواعيد 3 مباريات لمانشستر يونايتد في البريميرليج 

ووفقا للتعديلات الجديدة، ستكون المباراة الأولى لفريق مانشستر يونايتد في فبراير من العام المقبل ضد كريستال بالاس في ملعب "أولد ترافورد"؛ حيث كان من المقرر أن يجرى اللقاء في الأول من ذلك الشهر، لكن تم تغيير موعده لمدة 24 ساعة.

ويأتي السبب في ذلك لخوض مانشستر يونايتد لقاء ضد مضيفه ستيوا بوخارست الروماني الخميس 30 يناير المقبل.

وعقب توقف البريميرليج في الأسبوع التالي لإقامة مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، سيستأنف مانشستر، مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام مضيفه توتنهام هوتسبير يوم الأحد الموافق 16 فبراير المقبل.

وبعدها ب6 أيام، سيكون الفريق الملقب ب"الشياطين الحمر" على موعد مع مباراة تاريخية ضد مضيفه إيفرتون؛ حيث ينتظر أن تكون هذه هي الزيارة الأخيرة ليونايتد لملعب "جوديسون بارك" قبل انتقال الفريق الأزرق لملعبه الجديد.

وأوضح الموقع الإلكتروني لمانشستر يونايتد، أن مواجهة إيفرتون ربما تخضع لتعديل جديد إذا أجبر الفريق الأحمر على اللعب في الملحق المؤهل لدور ال16 ببطولة الدوري الأوروبي يوم 20 فبراير، لتقام مواجهة إيفرتون يوم الأحد 23 من ذات الشهر بدلا من السبت 22.

ووفقا لنظام الدوري الأوروبي هذا الموسم، تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى ال24 في مرحلة الدوري بالمسابقة القارية ملحقا لتحديد 8 متأهلين لدور ال16، علما بأن الفريق يتواجد حاليا بالمركز ال12 مع تبقي 3 جولات على انتهاء مرحلة الدوري.

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