الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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اقتصاد

مصر تشارك بجناح يضم 8 شركات في معرض أوتوميكانيكا دبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في فعاليات معرض "أوتوميكانيكا دبي" 2024، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك من خلال جناح مميز يضم 8 شركات مصرية على مساحة 117 مترًا مربعًا، ويعرض منتجات متنوعة تشمل قطع غيار السيارات - الصناعات المغذية للسيارات - تصنيع سوائل السيارات - بويات وصناعات كيماوية ومنتجات اسبراي السيارات- اطارات السيارات- بطاريات السيارات.  

فرصة للتصدير وتعزيز العلاقات التجارية

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن “مشاركتنا في هذا المعرض بهدف دعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة السوق الخليجي الذي يمثل أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للصادرات المصرية”.

وأشار الماوردي إلى أن "الجناح المصري يبرز قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث يتيح للشركات المصرية فرصة الالتقاء بالمشتريين الدوليين، وبناء شراكات تجارية مستدامة."  

حضور رسمي ودعم للصناعة المصرية

 افتتح الجناح المصري الوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس مكتب التمثيل التجاري بدبي، الذي أكد أهمية التعاون التجاري بين مصر ودول الخليج لتعزيز حركة التجارة والاستثمار المتبادل.  

معرض أوتوميكانيكا دبي

 يشارك في المعرض مايقارب من 2184 عارضا بمشاركة 62 دولة وعدد 21 جناحا دوليا بمركز دبي الدولي. ويعد معرض "أوتوميكانيكا دبي" من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع العارضين والمشترين من مختلف أنحاء العالم، ويوفر المعرض منصة لعرض أحدث التقنيات والمنتجات، مما يجعله فرصة مثالية لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المشاركة.

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