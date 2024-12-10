ميسي خارج تشكيل العام لأول مرة منذ 18 عاما

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تشكيلة العام التي أعلنها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين - فيفبرو، بينما ضمت 6 من لاعبين ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا، و4 من عناصر مانشستر سيتي.

لأول مرة ميسي يغيب عن تشكيلة العام منذ 2006

وهذه المرة الأولى منذ 2006 التي يغيب فيها ميسي عن التشكيلة المثالية للاتحاد.

وضمت التشكيلة في الخط الأمامي إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور على حساب االأرجنتيني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في هذه التشكيلة على مر العصور برصيد 17 مرة.

وتم التصويت على تشكيل العام من اللاعبين المحترفين من 70 دولة حول العالم.

وغاب أيضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فريق العام.

كان ميسي، 37 عاما، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، ورونالدو، 39 عاما، لاعب النصر السعودي، تم اختيارهما في تصويت القائمة المختصرة المكونة من 26 لاعبا، وأعلنها "فيفبرو" الأسبوع الماضي.

وضرب النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم والفائز ببالون دور 8 مرات، الرقم القياسي بعدما تم التصويت على وجوده في التشكيل المثالي للعام 17 مرة، فيما تم اختيار رونالدو 15 مرة، وظهر للمرة الأخيرة في التشكيل في عام 2021.

كان جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا أكثر اللاعبين حصولا على الأصوات هذا العام برصيد 11176.

وكسر فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، هيمنة ريال مدريد ومانشستر سيتي على تشكيلة هذا العام.

تشكيل فيفبرو المثالي لعام 2024

وفيما يلي التشكيلة المثالية:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي).

المدافعون: داني كارفاخال (ريال مدريد)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الألماني أنطونيو روديجير (ريال مدريد)

الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، توني كروس (ريال مدريد)، رودري (مانشستر سيتي)

المهاجمون: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (سان جيرمان/ريال مدريد)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

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