سي آي كابيتال تعلن إتمام عملية طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية بقيمة 4.57 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، عن إتمام عملية إدراج المصرف المتحد ش.م.م في البورصة المصرية والذي قام فيها بدور المساهم البائع.

وشارك في دق جرس افتتاح جلسة التداول عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي المصري علي رأسهم محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، وكلًا من رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ولفيف من المسئولين وصُناع القرار.

وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الطرح الأوحد، حيث بلغت قيمة الصفقة 4.571 مليون جنيه مصري، ويُعد المصرف المتحد أحد البنوك المصرية سريعة النمو، حيث يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

طرح 30% من المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد 30% من أسهمه بواقع 330,000,000 سهم بسعر 13.85 جنيه مصري للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ حوالي 15,235 مليون جنيه مصري وقت افتتاح جلسة التداول على أسهم المصرف. وقد شمل الطرح 313,500,000 سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة داخل مصر وخارجها ("الطرح الخاص")، بالإضافة إلى 16,500,000 سهم مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر ("طرح العام"). وقد شهد الطرح الخاص طلبًا مرتفعًا، حيث تم تغطية الطرح الخاص الذي تم أغلاق باب الاكتتاب به يوم 25 نوفمبر الماضي، نحو 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام والذي تم أغلاق باب الاكتتاب به يوم 3 من شهر ديسمبر الجاري بنحو الـ 59 مرة، وهي تغطية استثنائية.

إجمالي طلبات الطرح الخاص والعام للمصرف

وتجاوز إجمالي طلبات الطرح الخاص والعام للمصرف حوالي 2.85 مليار سهم مقارنة بحجم الطرح البالغ 330 مليون سهم، مما يعني تغطية إجمالية تزيد عن 8.6 مرة.

ويمثل هذا الطرح أول إدراج لبنك في البورصة المصرية منذ عام 1996، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين في السوق المصري، فيما تستمر شركة سي آي كابيتال في تعزيز مكانتها الرائدة بالسوق المصري في مجال الاستشارات المالية.

بدء تداول أسهم المصرف في البورصة المصرية

وبدأ تداول أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة تحت الرمز UBEE.CA.

ويعد المصرف المتحد، أحد البنوك الرائدة التي تحظى بمكانة استراتيجية ضمن البنوك المصرية، وقد حاز المصرف على العديد من الجوائز التقديرية. ينفرد المصرف بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستهدف كافة أنواع العملاء بمختلف القطاعات، من خلال نموذج عمل فعال مع التزامه الكامل بالاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في خدماته ومنتجاته. يوفر المصرف لعملائه باقة متنوعة من المنتجات الإسلامية عبر جميع فروعه القائمة وشبكات التوزيع الرقمية حيث يأتي ضمن 14 بنكا فقط مرخصا لممارسة الصيرفة الإسلامية في مصر.

وتعكس صفقة طرح المصرف المتحد استراتيجية شركة سي آي كابيتال في تعزيز مكانتها وريادتها كأبرز الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية بالسوق المصري، مما يؤكد قدرتها على إدارة وتنفيذ عمليات استشارية وتقديم حلول مالية استثنائية لقاعدة عملائها.

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