عودة أراخو بعد غياب 5 شهور، قائمة برشلونة لمباراة دورتموند

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة البرسا لمواجهة بوروسيا دورتموند، المقررة غدا الأربعاء، على ملعب "سيجنال إدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة مباراة الغد وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويليه بوروسيا دورتموند في الترتيب الرابع بنفس الرصيد.

عودة رونالد أراخو بعد غياب 5 أشهر

وتحمل قائمة برشلونة نبأ سارا لجماهير الفريق الكتالوني، حيث قال النادي في بيان طبي إن المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو حصل على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.

ويعود أراوخو لقائمة برشلونة، بعد غياب دام 5 أشهر، نتيجة لإصابته في مباراة منتخب بلاده أوروجواي ضد البرازيل، في ربع نهائي كوبا أمريكا، خلال يوليو الماضي.

قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند

وفيما يلي قائمة برشلونة التي أعلنها فليك لمباراة بوروسيا دورتموند كاملة:

كوبارسي - بالدي - رونالد أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن.

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