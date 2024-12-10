الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

توهج شمسي
توهج شمسي

أعلن ميخائيل ليوس كبير خبراء المناخ في مركز "فوبوس" عن رصد  توهج شمسي من الفئة العليا (Х2.2).

رصد توهج شمسي من الفئة العليا

 ويشير الخبير إلى أن هذا التوهج القوي استمر 20 دقيقة وتولد في  البقع الشمسية رقم 3912 التي تقع حاليا على الجانب الأيمن من الشمس على مسافة حوالي 50 درجة من خط الشمس- الأرض.

أسباب التوهج الشمسي ومخاطره

 ووفقا له، صاحب هذا التوهج انبعاث كتلة اكليلية صغيرة لن يكون لها أي تأثير على الأرض.

ويقول الخبير: "إن نشاط البقع الشمسية رقم 3912 منخفض في الوقت الحاضر ولا يتوقع خبراء المناخ زيادة في نشاطها ويعتقدون أن التوهج الحالي سيكون الوحيد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البقع الشمسية التوهج الشمسي توهج الشمس توهج شمسي الشمس

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يبحث تطوير المناطق الأثرية والاستفادة من ظاهرة تعامد الشمس

الأرصاد: غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس شمال البلاد

أبرزها غياب الشمس وقلة شرب الماء، أسباب الشعور بالجوع فى الشتاء

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

الأكثر قراءة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

إذاعة جيش الاحتلال تعلن تدمير الأسطول السوري

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

إسرائيل تعلن شن أكبر عملية جوية في تاريخها لتدمير الجيش السوري

انتشال 7 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار

"أنا تعبان ومش كويس"، جمال شعبان يكشف سر وفاة فني أشعة فجأة

منوعات

المزيد

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف استغلت دولة الاحتلال سقوط نظام بشار الأسد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية