استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أعلن ميخائيل ليوس كبير خبراء المناخ في مركز "فوبوس" عن رصد توهج شمسي من الفئة العليا (Х2.2).

رصد توهج شمسي من الفئة العليا

ويشير الخبير إلى أن هذا التوهج القوي استمر 20 دقيقة وتولد في البقع الشمسية رقم 3912 التي تقع حاليا على الجانب الأيمن من الشمس على مسافة حوالي 50 درجة من خط الشمس- الأرض.

أسباب التوهج الشمسي ومخاطره

ووفقا له، صاحب هذا التوهج انبعاث كتلة اكليلية صغيرة لن يكون لها أي تأثير على الأرض.

ويقول الخبير: "إن نشاط البقع الشمسية رقم 3912 منخفض في الوقت الحاضر ولا يتوقع خبراء المناخ زيادة في نشاطها ويعتقدون أن التوهج الحالي سيكون الوحيد".

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