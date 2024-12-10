باير ليفركوزن يحدد بديل فيرتز من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن باير ليفركوزن يراقب عن قرب وضع الموهبة التركية أردا جولر تمهيدا لضمه مستقبلا في ظل عدم مشاركته بانتظام رفقة ريال مدريد.

ووفقا ل "سكاي ألمانيا"، يراقب باير ليفركوزن عن قرب وضع جولر، بل إن مراقبة الفريق الألماني للموهبة التركية بدأت من قبل انتقاله من فنربخشة ومنذ ذلك الحين وهناك تواصل مع معسكر اللاعب.

ويدرك ليفركوزن، تميز جولر بالحلول الإبداعية ويجد فيه الخليفة المناسب لنجم الفريق فلوريان فيرتز في حال قرر الرحيل، وإذا فتح اللاعب التركي باب الرحيل بحثا عن تحد جديد بعيدا عن قلعة البيرنابيو، فسيتواجد الفريق الألماني بقوة في السباق.

متى انضم جولر لريال مدريد؟

وانضم جولر لصفوف نادي ريال مدريد في عام 2023 قادما من صفوف فنربخشة بعمر 18 عاما، إلا أنه يعاني لحجز مكان له في التشكيل الأساسي للريال على الرغم من إعجاب المدرب كارلو أنشيلوتي كثيرا بقدراته.

وعلى مدار 16 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، شارك جولر 5 مرات فقط أساسيا من 11 مشاركة بواقع 477 دقيقة، في ظل صعوبة المنافسة من خط هجوم المرينجي الذي يضم العديد من الأسماء البارزة.

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