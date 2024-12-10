الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر الأرز
سعر الأرز

سعر الأرز، الأرز من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها، ويبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومي.

وسجلت  أسعار الأرز، استقرار ملحوظًا اليوم في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

سعر الارز اليوم الثلاثاء 

سعر الأرز الأبيض للمستهلك اليوم 

 سعر كيلو الأرز الأبيض السائب  للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب

 يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب نحو 22 ألف جنيه للطن، ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن.

سعر الارز
سعر الأرز

سعر الأرز الشعير اليوم 

شهد سعر الأرز الشعير اليوم، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 

 سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم يسجل اليوم نحو 15 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 

سعر  طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، يسجل 16 ألف جنيه.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

 انتهاء  موسم حصاد الأرز 

وطبقا لتصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، لافتا  إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية. 

وزارة التموين تطرح كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 24 جنيها للكيلو، كما وفرت الوزارة كافة السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث يصل فى المتوسط إلى 6 أشهر.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت خطة للارتقاء بتحسين منظومة العمل وتحسين الخدمات وزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، حيث تعاقدت الوزارة من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية، مما عزز المخزون الاستراتيجى، وكذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

الزراعة تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز واستمرار أعمال منظومة جمع وتدوير القش

 أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، أنه تم الانتهاء من أعمال حصاد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في  المحافظات الستة المزروع بها المحصول: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، مع استمرار أعمال الكبس والتشويق وإعادة تدوير القش،  وأن  إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و647 ألفا و719 طنا، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 879 ألفا و135 طنا، وما تم تشوينه 602 ألف و859 طنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التموين الأرز سعر الأرز اليوم الثلاثاء سعر الارز سعر الأرز اليوم

الأكثر قراءة

اخلعوا البزات العسكرية، تفاصيل اتفاق تركيا وروسيا وإيران على إسقاط بشار الأسد

قرار عاجل من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بخصوص العدادات مسبقة الدفع

سنموت على أية حال، الحكاية الكاملة للمعارض مازن حمادة.. اختفى 4 سنوات وظهرت جثته المشوهة ضاحكة أمس.. كثرة دموعه أبكت العالم.. تعرض للتعذيب الوحشي وطلب الدعاء له

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

جمال سليمان: قد أترشح لرئاسة سوريا ولن أكرر دور بشار الأسد (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

منوعات

المزيد

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة من المدار لأقرب جيران مجرة درب التبانة

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

ما معنى «عين آنية»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز التوسل بالقرآن؟ رد حاسم من خالد الجندي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية