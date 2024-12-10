الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد عبد الحليم: لا بديل أمام الزمالك سوى التجديد لزيزو

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أنه لا بديل أمام الإدارة برئاسة حسين لبيب، سوى تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق.

 

نصيحة أحمد عبد الحليم لوالد زيزو

وقال عبد الحليم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” عقود لاعبي الكرة حاليًا كبيرة، ومن لأفضل لوالد زيزو، الجلوس مع إدارة النادي بدلا من التصريحات الصحفية حتى لا يتأثر اللاعب فنيًّا".

وتابع: "لا بديل أمام الزمالك سوى التجديد لزيزو، واللاعب يؤدي وله دور مؤثر في الفريق، ومن الوارد تجديد عقد اللاعب وإعارته".

وأكمل: "من الوارد أن تكون الإدارة له تفكير معين في تعيين عقد زيزو، واللاعب سيجدد عقده بنسبة كبيرة".


وعن متحف الزمالك قال: "تلقيتُ دعوة لحضور حفل افتتاح متحف الزمالك، لكن لم أحضر بسبب معاناتي من دور برد، ولم يطلب أحد مني مقتنيات خاصة لوضعها في المتحف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد عبدالحليم زيزو أحمد مصطفى زيزو الزمالك حسين لبيب

مواد متعلقة

رفض الطعون على انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك

أحمد بلال: زيزو ولا أي لاعب من الزمالك غير مؤهلين للاحتراف في أوروبا

بشير التابعي: زيزو لو راح الأهلي "القيامة هتقوم" ولن يفيده في مونديال الأندية

أزمة تجديد زيزو عرض مستمر في الزمالك.. الحديث عن 100 مليون جنيه (فنكوش).. والحقيقة الكاملة لعرض السعودية

الأكثر قراءة

في اللحظات الأخيرة، كولر يقرر ضم هذا اللاعب لقائمة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

فقدت الأمل، خبير يكشف عن إجراء مرتقب من إثيوبيا لتفريغ نصف كمية المياه بسد النهضة

‎واشنطن بوست: الأسد رفض إبرام صفقة مع الولايات المتحدة قبل سقوط حكمه

كواليس مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا، وروسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل ملكا لها

بينهم وجهاء العلويين، رجال دين وشيوخ مسقط رأس الأسد يوقعون على بيان دعم للفصائل المسلحة

هل يتوفر علاج لمرضى ضعف عضلة القلب؟ الصحة تجيب

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

هتكون مقطوع من شجرة باستثناء هؤلاء، تغيرات متوقعة في العلاقات الأسرية عام 2050

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية