أحمد عبد الحليم: لا بديل أمام الزمالك سوى التجديد لزيزو

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أنه لا بديل أمام الإدارة برئاسة حسين لبيب، سوى تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق.

نصيحة أحمد عبد الحليم لوالد زيزو

وقال عبد الحليم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” عقود لاعبي الكرة حاليًا كبيرة، ومن لأفضل لوالد زيزو، الجلوس مع إدارة النادي بدلا من التصريحات الصحفية حتى لا يتأثر اللاعب فنيًّا".

وتابع: "لا بديل أمام الزمالك سوى التجديد لزيزو، واللاعب يؤدي وله دور مؤثر في الفريق، ومن الوارد تجديد عقد اللاعب وإعارته".

وأكمل: "من الوارد أن تكون الإدارة له تفكير معين في تعيين عقد زيزو، واللاعب سيجدد عقده بنسبة كبيرة".



وعن متحف الزمالك قال: "تلقيتُ دعوة لحضور حفل افتتاح متحف الزمالك، لكن لم أحضر بسبب معاناتي من دور برد، ولم يطلب أحد مني مقتنيات خاصة لوضعها في المتحف".

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