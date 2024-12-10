الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خيتافي يحقق فوزا مهما على حساب إسبانيول 1-0 في الدوري الإسباني (صور)

خيتافي وإسبانيول،
خيتافي وإسبانيول، فيتو

فاز فريق خيتافي على نظيره إسبانيول بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف خيتافي والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب ألفارو مونيوز في الدقيقة 11.

تشكيل إسبانيول أمام خيتافي 

ترتيب خيتافي وإسبانيول في الدوري الإسباني 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد خيتافي للنقطة رقم 16 ليحتل المركز الـ15 بترتيب الدوري الإسباني، فيما يأتي إسبانيول بالمركز الـ18 برصيد 13 نقطة. 

وفي نفس الجولة قاد  الفرنسي أنطوان جريزمان فريقه أتلتيكو مدريد للفوز بشق الأنفس على إشبيلية بنتيجة 4 / 3 في الجولة 16 بالدوري الإسباني.

 

فوز مثير لأتلتيكو مدريد 

تقدم أتلتيكو بهدف مبكر سجله لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 10 دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الفريق المدريدي.

لكن الفريق الأندلسي قلب الطاولة وسجل هدفين لدودي لوكيباكيو وإسحاق روميرو بيرنال في الدقيقتين 12 و32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني سجل خوانلو سانشيز الهدف الثالث لإشبيلية في الدقيقة 57 لتزداد المهمة صعوبة على أصحاب الأرض.

 

جريزمان قلص الفارق بهدف ثان في الدقيقة 62 قبل أن يدرك أتلتيكو مدريد التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لمهاجمه البرازيلي صامويل لينو في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 94، خطف أتلتيكو مدريد نقاط الفوز بهدف ثان لجريزمان الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الخامس على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث أمامه ريال مدريد حامل اللقب برصيد 36 نقطة بينما يعتلي برشلونة الصدارة برصيد 38 نقطة لتشتعل المنافسة بين الثلاثة الكبار.

أما إشبيلية فقد واصل نزيف النقاط بعد تعادله في الجولة الماضية، وتلقى خسارته السابعة، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز 13.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني خيتافي إسبانيول خيتافي وإسبانيول أهداف مباراة خيتافي وإسبانيول

مواد متعلقة

رفض الطعون على انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك

غدًا، انعقاد عمومية نادي الزمالك لمناقشة الميزانية وكشف الحساب السنوي (صور)

بسبب كثرة إصابات وأزمات محمد صبحي، الزمالك يدرس التعاقد مع حارس في يناير

حقيقة توقيع غرامات على أعضاء الزمالك بسبب الجمعية العمومية

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك يخوض مباراة ودية الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

في اللحظات الأخيرة، كولر يقرر ضم هذا اللاعب لقائمة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

قبل جلسة الغد، عمر زهران عن حقيبة المسروقات: هدية من شاليمار شربتلي والدفاع يفجر مفاجأة

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

مسلسل وتر حساس الحلقة 32، ليلى تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتلها

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين وست هام وولفرهامبتون في الشوط الأول

مندوب سوريا بالأمم المتحدة: نمثل الشعب السوري وندعو منع إسرائيل من استغلال تغير السلطة

منوعات

المزيد

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية