الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رجب يبدأ تصوير "الحلانجي" استعدادا لموسم رمضان 2025

محمد رجب، فيتو
محمد رجب، فيتو

كشف الفنان محمد رجب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بداية تصوير مسلسله الذي يحمل اسم الحلانجي، ليخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

في هذا السياق، نشر محمد رجب، صورة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل الحلانجي، وعلق عبر فيسبوك: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025.. إنتاج: أستاذ ممدوح شاهين.. تأليف: محمود حمدان.. إخراج: معتز حسام.. رمضان 2025 مسلسل الحلانجي». 

من ناحية أخرى، كان تعاقد الفنان محمود قابيل على المشاركة في بطولة مسلسل "الحلانجي" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ويقوم ببطولة الفنان محمد رجب.

 

وأعلن الفنان محمد رجب خلال الأيام الماضية بدء تصوير مسلسل الحلانجي الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان ٢٠٢٥، والمسلسل من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

وكان آخر اعمال الفنان محمد رجب هو مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وشارك محمد رجب كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الذى عرض فى رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماع السباق الدرامي الرمضاني السباق الدرامي التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رمضان 2025

مواد متعلقة

تعرف على موعد طرح فيلم "الفستان الابيض" في دول الخليج

برنامج SNL يحوّل مشهد في فيلم "Gladiator II" إلى عمل موسيقي (فيديو)

الأكثر قراءة

في اللحظات الأخيرة، كولر يقرر ضم هذا اللاعب لقائمة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

قبل جلسة الغد، عمر زهران عن حقيبة المسروقات: هدية من شاليمار شربتلي والدفاع يفجر مفاجأة

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

مسلسل وتر حساس الحلقة 32، ليلى تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتلها

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين وست هام وولفرهامبتون في الشوط الأول

مندوب سوريا بالأمم المتحدة: نمثل الشعب السوري وندعو منع إسرائيل من استغلال تغير السلطة

منوعات

المزيد

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (2 – 3)

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية

المزيد
الجريدة الرسمية