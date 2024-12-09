الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: بايدن والعاهل الأردني يناقشان الأوضاع في غزة وسوريا

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث بحثا الجهود المبذولة للإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. 

كما تناول الجانبان الوضع في غزة وأكدا الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بهدف تهدئة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

وفي سياق منفصل، ناقش بايدن مع العاهل الأردني الوضع في شرق سوريا، مشددًا على التزام الولايات المتحدة بمواصلة جهودها لدحر تنظيم الدولة. 

وأكد الرئيس الأمريكي دعمه الكامل لعملية انتقالية في سوريا بقيادة سورية وبرعاية الأمم المتحدة، بهدف تحقيق حل سياسي شامل للأزمة السورية.

يأتي هذا الاتصال ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 

بلينكن: الشعب السوري هو صاحب القرار في مستقبل بلاده

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تقرر مستقبل سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد. 

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تولي اهتمامًا كبيرًا بتجنب تفكيك سوريا ومنع انتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وفيما يتعلق بالجهود السياسية، رحب بلينكن بتصريحات قادة المعارضة السورية بشأن تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطراف. لكنه أشار إلى أن "المقياس الحقيقي هو الالتزام العملي بتحقيق هذه التصريحات على أرض الواقع".

تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وسط دعوات لتعزيز التعاون بين الأطراف المحلية والدولية لضمان استقرار البلاد.

 

وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد

أعلن وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، أن التواصل مع الرئيس بشار الأسد خلال الأيام الأخيرة كان يقتصر على الاتصالات الهاتفية، دون عقد أي اجتماعات مباشرة.

وأوضح صباغ أن التطورات السياسية شهدت تكليف رئيس حكومة الإنقاذ، محمد بشير، بتولي مسؤوليات الحكومة الحالية لضمان استمرارية العمل الحكومي.

وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع بين فاروق الشرع وعبد الكريم الجلالي، تناول خطط انتقال السلطة والحفاظ على مؤسسات الدولة. 

وأكدت مؤشرات عمل حكومة الإنقاذ في إدلب قدرتها على إدارة شؤون البلاد، فيما تتجه الجهود لبناء مستقبل جديد لسوريا يختلف عن النظام السابق.

من جهته، أصدر الجلالي توجيهات لجميع الوزارات بضرورة عودة الموظفين إلى أعمالهم وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. 

كما كشف صباغ عن تقديمه مبادرة سياسية بعد زيارته إلى بغداد تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سلس للسلطة، إلا أن الأسد لم يتفاعل مع هذه المبادرات السياسية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن القيادة لم تكن على علم مسبق بنية الأسد مغادرة البلاد، مما أثار حالة من المفاجأة لدى المسؤولين في الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الأبيض غزة بايدن سوريا الملك عبد الله الثاني

الأكثر قراءة

قبل جلسة الغد، عمر زهران عن حقيبة المسروقات: هدية من شاليمار شربتلي والدفاع يفجر مفاجأة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين وست هام وولفرهامبتون في الشوط الأول

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

سيجارة كانت هتدمر استراحة للزعيم ناصر، حريق بقصر نعمة بالمرج والحماية المدنية تسيطر عليه

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

المعارضة السورية تعلن افتتاح مركز تسوية لعناصر نظام الأسد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

منوعات

المزيد

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين 09-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (2 – 3)

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية