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اقتصاد

التصديرى للحرف اليدوية: تطوير منتجات جديدة لتلبية متطلبات المستهلكين في الأسواق المستهدفة

جانب من اللقاء, فيتو
جانب من اللقاء, فيتو

كشف هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية،  أن القطاع استطاع تصدير مستحضرات التجميل يدوية الصنع إلى الصين. لافتا إلى أن الصين رغم كونها أحد المنافسين في الصناعات اليدوية إلا أنها من الأسواق الضخمة المستهدفة نظرا لأن بها قوة شرائية 1.5 مليار نسمة.

تطوير بعض المنتجات 

وأشار  خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر المجلس مساء اليوم الاثنين إلى انه يتم حاليا تطوير بعض تلك المنتجات منها "اللوف من جريد النخيل وغيرها من اجل تلبية متطلبات المستهلكين في الاسواق المستهدفة.

 

 

تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس

وأضاف العيسوي أنه تم تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي تواجه القطاع، وتتمثل في ” الريادة الصناعية والتنمية المستدام، خدمة المجتمع، حماية الإبداع والتراث، البحث والإبداع”.

بعض التحديات التي تواجه التصدير لأفريقيا  

وعن الاسواق الأفريقية المستهدف التصدير إليها، أوضح العيسوى  أن هناك بعض التحديات التي تواجه التصدير لأفريقيا خاصة فيما يتعلق باللوجيستيات والشحن وضمان الصادرات،  موضحا انه على الرغم  من ذلك فهناك بعض الأسواق مثل اوغندا وزامبيا يتم التصدير لها خاصة فيما يتعلق بالأثاث الحرفي والتراثي مثل الأرابيسك وغيرها.

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الصين مستحضرات التجميل الاسواق الافريقية

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