وزير قطاع الأعمال يفتتح معرض "بونتريمولي" التاريخي بعد التطوير (صور)

افتتح المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، معرض "بونتريمولي" التاريخي للأثاث الراقي بعد أعمال التطوير التي شهدها، مع الحفاظ على الطابع التاريخي الذي يتميز به المعرض، الذي يقع بالقرب من ميدان التحرير بشارع طلعت حرب وسط القاهرة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور أكثر من 100 عام على تأسيسه.



وقام المهندس محمد شيمي بجولة داخل المعرض، تفقد خلالها أعمال التطوير والأقسام المختلفة التي يحتويها، مشيدا بجودة وتنوع المنتجات وطريقة العرض، وذلك بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ومحمود عبدالله العضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية (الشركة المالكة لمعرض بونتريمولي).



أهم العلامات التجارية في تاريخ صناعة الأثاث



أكد وزير قطاع الأعمال العام أن تطوير المعرض يأتي في إطار تنفيذ استراتيجة العمل التي تهدف إلى الحفاظ على الأصول وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتعظيم عوائدها، ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث نحرص على النهوض بأداء هذه الفروع وتطويرها وحسن إدارتها وإحياء العلامات التجارية الوطنية العريقة والارتقاء بجودة المنتجات وتلبية احتياجات السوق بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية قوية تعزز من مكانة المنتج المصري، ويعكس القدرة على الابتكار في جميع القطاعات الصناعية.

أوضح المهندس محمد شيمي أن "بونتريمولي" يعد من أهم العلامات التجارية في تاريخ صناعة الأثاث في مصر والعالم العربي، حيث تأسس منذ أكثر من مئة عام ليقدم للأجيال المتعاقبة منتجات فاخرة تعكس الجودة والتفرد، مشيرا إلى أن خطة العمل في تطوير السلاسل التجارية تشمل أيضًا رفع مستوى خدمة العملاء وتوفير خدمات مبتكرة ومتطورة، وتوسيع قاعدة العملاء وتحسين أساليب العرض وبيئة التسوق وتعزيز الأنظمة الرقمية التي تسهل عملية الشراء، مع الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتنمية المهارات.

أعرق المعارض المتخصصة في الأثاث الفاخر في مصر

ويضم المعرض، الذي تأسس في عشرينيات القرن الماضي ويعد أحد أعرق المعارض المتخصصة في الأثاث الفاخر في مصر، مجموعة من الأقسام تقدم معروضات متنوعة تشمل الموبيليا الفاخرة من بينها منتجات مصنع بونتريمولي، والتحف ذات القيمة الفنية والتاريخية العالية، والصيني والفضيات من بينها منتجات الشركة العامة للخزف والصيني (شيني) التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والسجاد المتميز، كما يضم المعرض قسما للمفروشات والوبريات المنسوجة من القطن المصري الفاخر "MEHALLA" من إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

يشأر إلى أن أعمال التطوير التي تم تنفيذها في المعرض شملت الواجهة الخارجية والمساحات الداخلية وأنظمة الإضاءة والتكييف، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمعرض، وتحسين أساليب عرض المنتجات وتنويعها وتحديث نظم البيع بما يضمن تجربة مميزة للعملاء.

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