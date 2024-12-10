معلومات عن علم سوريا الجديد (إنفوجراف)

أين تتجه سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟.. خبير استراتيجي يحذر من مرحلة تصفية حسابات عرقية وسياسية.. وأستاذ قانون دولي يكشف التداعيات الخطيرة على وحدة الدولة