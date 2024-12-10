الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

معلومات عن علم سوريا الجديد (إنفوجراف)

العلم السوري، فيتو
العلم السوري، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعارضة السورية المؤسسات الرسمية السورية علم الاستقلال دمشق الجمهورية السورية الانتداب الفرنسي سوريا

مواد متعلقة

أين تتجه سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟.. خبير استراتيجي يحذر من مرحلة تصفية حسابات عرقية وسياسية.. وأستاذ قانون دولي يكشف التداعيات الخطيرة على وحدة الدولة

جيش الاحتلال يعلن الهجوم على 150 هدفا في سوريا خلال 24 ساعة

بريطانيا تطالب بمحاسبة هذه الدول بسبب بشار الأسد وتحذر من تحول سوريا لسيناريو ليبيا

الأكثر قراءة

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تغيب شاليمار الشربتلي عن حضور جلسة محاكمة المخرج عمر زهران

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

هاني أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة رسميا حتى 2028

إذاعة جيش الاحتلال تعلن تدمير الأسطول السوري

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في السوق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

معلومات عن علم سوريا الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية