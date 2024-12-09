مستشار برئاسة الوزراء السورية: الاحتلال الإسرائيلي يريد سرقة فرحة السوريين

قال الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة الوزراء السورية: إنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يريد استقرارا لسوريا، ويريد أن يسرق فرحة السوريين، واستغلال فرصة انشغال السوريين بما يحدث وحصل، وتقويض القدرات الدفاعية للدولة السورية، واستمرار احتلاله لأراضٍ سورية والتوغل فيها، في محاولة تشكيل تحدٍيا لأي حكومة قادمة وأي نظام انتقالي.

هدف إسرائيل في سوريا

وأضاف في مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلاميتين أمل الحناوي ومارينا المصري، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد فرض سياسة الأمر الواقع، وبالتالي، فإن الكيان الإسرائيلي يستغل ذلك، وهذه مسئولية المجتمع الدولي.

وقف العدوان الإسرائيلي على سوريا

وتابع المستشار في رئاسة الوزراء السورية: "الاحتلال واستمراريته والتوغل فيه مسؤولية المجتمع الدولي، فمبادئ القانون الدولي ترفض هذه الأمور لأنها تهديد للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي، لا بد من تحرك ولجم الاحتلال والعدوان والتهديد باستخدام القوة، لأن هذه الأمور تقوض القانون الدولي والمؤسسات الأممية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الهجوم على 150 هدفا في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، بأن إسرائيل قصفت اليوم 100 هدف في ‎سوريا معظمها مستودعات أسلحة.

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