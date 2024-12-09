الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقابة أطباء الإسكندرية تعلن رفض مسودة قانون المسئولية الطبية وتطالب السيسي بالتدخل

اجتماع مجلس نقابة
اجتماع مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، فيتو

أكدت نقابة الأطباء بالإسكندرية، رفضها عددا من المواد المقدمة في قانون المسؤولية الطبية، وتمسكها بالمسودة التي طرحها النقيب العام للأطباء، وذلك أثناء اجتماع مجلس النقابة، بحضور نقيب أطباء البحيرة ونقيب اطباء الأسنان، وسارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأكد الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، أن هناك اعتراضات على القانون الذي جرى عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ، الذي  في طريقه إلى مجلس النواب، وخصوصًا في مواد الحبس والحبس الاحتياطي، متابعا: يجب أن يستمع المجلس لآراء نقابة الأطباء والمسودة التي قدمت من النقابة وعدم تجاهلها، مشددا على ضرورة الأخذ بتلك المسودة، معلقا: إننا نعي تماما ما يمر به الأطباء. 

وأوضح الدكتور أحمد عبد الجواد، أمين  عام نقابة الأطباء، رفض جميع الأطباء للمسودة المقدمة حاليا من جانب الحكومة، مؤكدا أن هذا الأمر سيسبب أزمة كبيرة لدى الأطباء ويضر بالمصلحة العامة للجميع. 

وطالبت النقابة  بضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن المهم لجموع الأطباء والشعب المصري، مؤكدين تمسكهم بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار نقابة الاطباء اخبار نقابة اطباء الاسكندرية قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب

مواد متعلقة

نقابة الصحفيين تعلن برنامج المؤتمر العام للصحافة المصرية

الأكثر قراءة

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأهم الأحداث العالمية للعام 2025 (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

ابنة منطقة الإسماعيلية الأزهرية تقتنص ذهبيتين ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)  

منوعات

المزيد

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين 09-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية