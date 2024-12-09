نقابة أطباء الإسكندرية تعلن رفض مسودة قانون المسئولية الطبية وتطالب السيسي بالتدخل

أكدت نقابة الأطباء بالإسكندرية، رفضها عددا من المواد المقدمة في قانون المسؤولية الطبية، وتمسكها بالمسودة التي طرحها النقيب العام للأطباء، وذلك أثناء اجتماع مجلس النقابة، بحضور نقيب أطباء البحيرة ونقيب اطباء الأسنان، وسارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأكد الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، أن هناك اعتراضات على القانون الذي جرى عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ، الذي في طريقه إلى مجلس النواب، وخصوصًا في مواد الحبس والحبس الاحتياطي، متابعا: يجب أن يستمع المجلس لآراء نقابة الأطباء والمسودة التي قدمت من النقابة وعدم تجاهلها، مشددا على ضرورة الأخذ بتلك المسودة، معلقا: إننا نعي تماما ما يمر به الأطباء.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الجواد، أمين عام نقابة الأطباء، رفض جميع الأطباء للمسودة المقدمة حاليا من جانب الحكومة، مؤكدا أن هذا الأمر سيسبب أزمة كبيرة لدى الأطباء ويضر بالمصلحة العامة للجميع.

وطالبت النقابة بضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن المهم لجموع الأطباء والشعب المصري، مؤكدين تمسكهم بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.