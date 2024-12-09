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أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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السياحة العلاجية في مصر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يعد من المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم وزراء الصحة والسكان، والسياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والطيران المدني، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.  

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة في هذا المجال، بما في ذلك الموارد الطبيعية والبنية التحتية الطبية والخبرات البشرية المؤهلة.  

 

الجهود المبذولة لتطوير منظومة السياحة العلاجية

وتناول الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتطوير منظومة السياحة العلاجية، بما يشمل رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتطوير المناطق السياحية التي تحتوي على موارد طبيعية ملائمة، مثل العيون الكبريتية والمناطق الصحراوية.  

كما تمت مناقشة خطة تسويق مصر كوجهة للسياحة العلاجية على المستوى الدولي، من خلال حملات ترويجية شاملة تستهدف الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات الطيران لتسهيل وصول المرضى والزوار.  

وشدد الدكتور مدبولي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بهذا القطاع، مع وضع آليات واضحة للتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متميزة تتماشى مع المعايير الدولية.  

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