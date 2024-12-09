الإثنين 09 ديسمبر 2024
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انفوجراف

من ميدان سفنكس لـ شارع السودان.. تفاصيل مشروع محور جامعة الدول العربية الجديد (إنفوجراف)

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شارع السودان ميدان سفنكس الطريق الدائري كورنيش النيل محور 26 يوليو شارع البطل أحمد عبد العزيز ميدان مصطفي محمود محور جامعة الدول العربية الجديد محافظة الجيزة

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