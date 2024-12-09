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خارج الحدود

وزير المالية السوري: نعمل على إعادة ترتيب الأمور وعودة المصارف للعمل

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قال الدكتور رياض عبد الرؤوف وزير المالية السوري، إن الحكومة السورية تعمل على إعادة ترتيب الأمور في سوريا، والأجهزة المالية أصبحت تعمل بعدما كانت متوقفة خلال اليومين الماضيين، غدا ستعمل جميع المصارف.

عودة المصارف السورية للعمل 

وأضاف "عبد الرؤوف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الصورة أصبحت واضحة الآن، وجميع المصارف ومديريات المالية في المحافظات المختلفة ستقدم خدماتها، وغدا ستكون بداية للعجلة المصرفية".

استئناف العمل بسوريا 

وتابع وزير المالية السوري: "كل وزارة أبلغت العاملين لديها بأن العمل سيتم استئنافه غدا، ومطلوب من الجميع العودة إلى مكاتبهم لبدء العمل كالمعتاد، والحالة الاقتصادية ستعود إلى أفضل مما كانت عليه شيئا فشيء".

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تأمين مراكز العمل المالية 

وواصل: "خلال اليوم وجزء من الأمس، كانت هناك تأمينات لمراكز العمل الأساسية، وسيتم استكمال هذه التأمينات خلال اليوم، ومن أجل ذلك، لم نطلب من أحد العمل اليوم، لأننا نستكمل أعمال التأمين حول الفروع ومراكز العمل، وبدءً من الغد سنشهد حركة اعتيادية ومنضبطة في سوريا وبالتالي، يمكن للجميع العمل، والأمور هادئة في دمشق هادئة، وجزء من المؤسسات بدأ بالعمل وإعادة تنظيم المراكز الإدارية المختلفة".

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