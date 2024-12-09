الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل ألمح لتجديد عقده، صورة جديدة تثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

آثار الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل بصورة جديدة ربطها الكثيرون، بتجديد عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في الصيف الماضي، ويستطيع التوقيع مجانا لأي فريق، بداية من الشهر المقبل.

معنى صورة محمد صلاح الجديدة

ونشر محمد صلاح، على حسابه بشبكة إنستجرام، صورة لزجاجة بخور يخرج منها دخان أبيض، وهي إشارة معروفة في أوروبا، عندما تتوصل أطراف مختلفة إلى اتفاق.

وقد يكون محمد صلاح، أراد التلميح إلى اتفاقه مع ليفربول، وبالتالي البقاء مع الريدز لمواسم أخرى مقبلة.

وسبق أن ذكرت صحيفة "ميرور" أمس الأحد، أن صلاح اتفق مع مسئولي ليفربول، على تجديد عقده لمدة عامين، بعد أشهر من المفاوضات.

وأشارت إلى أن رامي عباس وكيل صلاح، أبلغ ليفربول في البداية، بأن اللاعب يريد عقدا لمدة 3 سنوات، بينما كان الريدز يعرض عقدا لمدة عام واحد.

وأضافت "مع استمرار تأثير صلاح، قررت إدارة الريدز الاستجابة لمطالبه، حيث سيوقع النجم المصري قريبا على عقد جديد مربح لمدة عامين مع ليفربول، ما لم تحدث عقبات في اللحظة الأخيرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول صلاح ليفربول الانجليزي فريق ليفربول

مواد متعلقة

آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول (فيديو)

ليفربول يحكم قبضته على الصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

أسعار الدولار تعاود الانخفاض بختام تعاملات اليوم الإثنين

أول تعليق من حماس على سقوط نظام الأسد

منوعات

المزيد

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية