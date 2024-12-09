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اقتصاد

تصديري الحرف اليدوية: نصف مليار دولار صادرات القطاع بزيادة 20 % عن العام الماضي

هشام العيسوي رئيس
هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية،فيتو

أكد  هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن هناك فرصا كبيرة أمام قطاع الحرف اليدوية والتراثية، مع التركيز على ضرورة الكم وليس الكيف.

وأشار إلى تحقيق نصف مليار دولار صادرات خلال عام واحد بزيادة 20% عن العام الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع يعمل فيه من 2 إلي 4 ملايين مواطن بصورة مباشرة، وقد يصل الرقم الي 16 مليون شخص يعملون في القطاع

ولفت  إلي أن المجلس يمتلك رؤية متكاملة لتعزيز الحرف اليدوية والإبداعية ودعم الحرفيين منها المادي والفني والتدريب.

وأشار إلى أن المجلس عمل على فتح عدد من الأسواق الجديدة، عبر استراتيجية استهدفت تعزيز الابتكار وتحسين جودة الإنتاج في تدشين لجنة الابتكار بالمجلس، وإيجاد حلول لبعض العوائق ومن ضمنها العمل على تعزيز وزيادة المكون المحلي بخامة مصرية وأيادٍ مصرية 100%.

وكشف عن  نجاح المجلس في تحويل الورق البردي إلي أخشاب، وعمل منتج رائع تم بيعه في أفضل الأسواق منها باريس وغيرها من الأسواق الأوروبية.

قطاع الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية

واستعرض استراتيجية المجلس في تدريب الحرفيين وتحسين التعليم الفني وإنشاء مدارس فنية متخصصة تركز على التصدير فقط، من أجل الوصول إلي منتج يمكنه تحقيق أعلى عائد.

وتطرق إلي تحسين تصميمات الإنتاج المصري المقرر تصديره من الحرف اليدوية والتراثية، لافتًا إلي أن  كل سوق له احتياجات مختلفة لذا سنركز على استراتيجية قريبة للدول العربية لكونها تستحوذ على 70% من الواردات الحرفية وعلى المدى المتوسط سنركز على أفريقيا وأوروبا ضمن خطة متوسطة عبر تصميم منتجات مرغوب فيها لهذه الأسواق وتحويل المنتج الحرفي إلي "فاشون".

أكد العيسوي في كلمته أن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية لم يعد ينظر إليه في اطار المسئولية المجتمعية فقط، بل أصبح مكونًا أساسيًا ذو ربحية عالية في الصناعات الإبداعية الحديثة والاقتصاد المعتمد علي القيمة المضافة. 

وأشار إلى أن الحرف اليدوية عالميًا اكتسبت منظورًا جديدًا يجمع بين التصميم والإبداع، مما يعزز دورها كعامل اقتصادي مهم من خلال التكامل بين التصميم والصناعة والعائد علي الاستثمار وتعظيم قيم الصادرات المصرية.

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وشدد العيسوي أن المجلس التصديري يركز في خططه الجديدة على تعزيز الجودة والقيمة وفئة العملاء المستهدفة عوضا عن الكم، مع الحرص على تنسيق الدعم الموجه للقطاع. 

وأوضح أن الحرف اليدوية حققت زيادة ملحوظة في الصادرات هذا العام، رغم التحديات الاقتصادية، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة لهذا القطاع الحيوي وأن القادم أقوي.

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