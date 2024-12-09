الإثنين 09 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

خوفا من انحصار دورها، إيران تعيد حساباتها في سوريا

ايران، فيتو
ايران، فيتو

تُعيد إيران ترتيب أوراقها في سوريا عقب الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد، أحد أبرز حلفائها في المنطقة، حيث كشفت مصادر إيرانية عن فتح قنوات اتصال مع فصائل من القيادة الجديدة في دمشق.

خطوة لتجنب التصعيد

نقل مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز" أن هذه القناة تهدف إلى منع تطور العلاقات بين البلدين نحو مسار عدائي. وأوضح أن طهران تعمل على الحفاظ على نفوذها الإقليمي من خلال تبني "نهج حكيم وبعيد النظر" يسمح باستمرار العلاقات مع سوريا رغم المتغيرات.

الشعب السوري يقرر مستقبله

في السياق نفسه، أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اجتماع للحكومة عن أمله في عودة الاستقرار إلى سوريا قريبًا، مؤكدًا أن مستقبل البلاد يجب أن يُحدد من قبل الشعب السوري عبر حوار شامل يضم جميع الأطراف.

وأضاف بزشكيان أن إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة تمثل كل فئات المجتمع السوري، معتبرًا أن ذلك هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار.

قلق إيراني وتواصل دبلوماسي

رغم القلق من تداعيات سقوط الأسد على النفوذ الإيراني في سوريا، أفاد ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران لا ترى الأمر مبررًا للذعر. وأشار أحدهم إلى أن إيران بدأت تواصلًا دبلوماسيًا مع بعض شخصيات القيادة السورية الجديدة الذين تتقارب رؤاهم مع المصالح الإيرانية.

 

وأكد مسؤول إيراني آخر أن "القلق الرئيسي لإيران هو ما إذا كانت القيادة الجديدة ستدير سوريا بعيدًا عن فلك طهران"، مشددًا على أهمية هذه القنوات لتجنب توترات إقليمية جديدة.

 

تحديات مستقبلية

من جهة أخرى، يخشى المسؤولون الإيرانيون من أن يستغل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، سقوط الأسد لزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران. ووفقًا لعلي فايز من مجموعة الأزمات الدولية، فإن إيران تواجه خيارين: إما التراجع لرسم خط دفاعي في العراق، أو التفاوض مع الإدارة الأميركية المقبلة.

 

نحو رؤية جديدة

في ظل هذه التطورات، تستمر إيران في تقييم خياراتها لتحديد مسار علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة، وسط قلق متزايد من تداعيات المرحلة المقبلة على نفوذها الإقليمي.

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إيران سوريا بشار الأسد دمشق القيادة الجديدة

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