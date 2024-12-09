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رياضة

اتحاد جدة يعرض 40 مليون إسترليني للتعاقد مع نجم آرسنال

تروسارد، فيتو
تروسارد، فيتو

أعاد نادي اتحاد جدة السعودي اهتمامه مجددا بالسعي لضم البلجيكي الدولي لياندرو تروسارد، نجم وجناح فريق آرسنال الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن رفضت إدارة آرسنال الصيف الماضي، عرضا ضخما من اتحاد جدة لضم تروسارد، رغم أنه كان قد قدر بنحو 35 مليون يورو من أجل التوقيع معه.

اتحاد جدة يرفع عرضه لضم نجم آرسنال الإنجليزي 

ووفقا لما ذكره موقع "sportskeeda"، اليوم الاثنين، فإن اتحاد جدة السعودي أبدى رغبته مجددا في التعاقد مع نجم آرسنال لياندرو تروسارد، وهو على استعداد لدفع 40 مليون جنيه إسترليني مقابل ضمه.

وأفاد الموقع أن اللاعب الذي كان هدفًا رئيسيًا للنادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، اختار مواصلة مسيرته، ولكن الآن أصبح مستقبله غير مؤكد مع النادي الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد تروسارد مع آرسنال في غضون 18 شهرًا، وسيحتاج الجانرز إلى تمديد عقده في الوقت المناسب إذا كانوا يخططون للاحتفاظ به.

ويأمل الاتحاد أن تقرر إدارة آرسنال السماح للاعب البلجيكي بالرحيل، وحال قرروا ذلك فإنهم مستعدون للتوقيع مع اللاعب على الفور في يناير.  

إلى ذلك، أشارت تقارير أخرى إلى أن تروسارد الذي لعب 20 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، لا يعتزم مغادرة صفوف آرسنال حاليا.

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