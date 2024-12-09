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حوادث

النيابة تناظر جثة فتاة عثر عليها مقتولة في أحد شوارع البساتين

جثة، فيتو
جثة، فيتو

انتهت نيابة البساتين من إجراء مناظرة جثة فتاة عُثر عليها مقتولة ومربوطة اليدين، داخل شوال بمنطقة البساتين.

وجاء في المناظرة أن الجثة لفتاة في عقدها الثالث، ضئيلة الحجم تشبه هيئة الأطفال، مصابة بجرح في الرأس وكدمات بالجسد، ومربوطه اليدين.


وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الجريمة برفقة خبراء الطب الشرعى والبحث الجنائي، لكشف ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها،. فحص بلاغات التغيب للوصول إلى ذويها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من كافة الإجراءات.


وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أحد جامعى القمامة عثر علي شوال أثناء عمله بالقرب من أحد المساجد، بمنطقة بئر ام سلطان، وعندما قام بفتحه لاستكشاف ما به، عثر داخله علي جثة فتاة ضئيلة الحجم مقتولة ومربوطة اليدين، فأخطر الأهالى، الذين قاموا بإخطار رجال المباحث.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وبدأت الواقعة، بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة في الشارع، بالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، وتم إخطار النيابة ورجال البحث الجنائي، ثم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة، إلي مشرحة زينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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