القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المخدرات بنطاق البحرين المتوسط والأحمر

نجحت إحدى وحدات القوات البحرية بنطاق قاعدة 3 يوليو فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة وذلك بنطاق البحر المتوسط، حيث تمكنت من ضبط مركب صيد غير منصاعة أثناء دخولها المياه الإقليمية المصرية وأثناء المعارضة تم تبادل لإطلاق النيران وعقب إحكام السيطرة على المركب ضُبط على متنها (3) فرد وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية، وإستمرارًا لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية.

إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش

كما تمكنت القوات البحرية بنطاق البحر الأحمر من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش، حيث ورد بلاغ بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة، وعلى الفور تم دفع (2) وحدة بحرية من قاعدة البحر الأحمر، وتمكنت من القبض على إحدى مراكب الصيد وعلى متنها (2) فرد وكميات من مخدر الحشيش .

وتم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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