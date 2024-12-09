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حوادث

مستأنف جنايات القاهرة تؤجل محاكمة متهم بأحداث أبو النمرس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ أحداث أبو النمرس إلى جلسة 12 يناير المقبل.

وأسندت  النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.


وكانت  النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الهدف منها إسقاط الدولة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه واستهداف منشآت الدولة العامة والخاصة، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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محكمة مستانف جنايات القاهرة احداث ابو النمرس النيابة العامة

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