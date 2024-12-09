مجلس الشيوخ يوافق على مقترح بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة

وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5%سنويًا"

تعويض الدولة عن الضرر الذى لحق بها من ضرر

وأضاف"أبوشقة "أن التعديل ينصه "بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفه لفكرة الضرر بأن تحصل الدولة على المقابل الذى لحق بها نتيجة خسارة الانتفاع بالعقار الذى تم وضع اليد عليه، لأن قواعد الضرر فى القانون المدنى أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة للمضرور مافاته من كسب ومالحق به من خسارة.

انقضاء الدعوى الجنائية

وفيما يتعلق بالمادة 11 قال "أبوشقة" كان هناك خاص بانقضاء الدعوى الجنائية، وأرى أن انقضاء الدعوى الجنائية فى تلك المادة ليس بمفهوم انقضاء الدعوى بمضى المدة الواردة فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هى نصوص مستحدثة فى التشريع العقابى شأنها شأن التصالح الوارد فى المواد 18 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية التى تنقضى الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ونص قضاء محكمة النقض على أن إنقضاء الدعوى قرين البراءة ,وحتى وبعد صدور حكم بات يتقدم من لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التى توقف التنفيذ وتخلى سبيل المتهم.

الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى

وفيما يتعلق بالمادة 13، أكد المستشار "أبوشقة " العقوبة وفقا للمادة 13 توقع على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى وليس على الشخص الاعتباري، وذلك وفقا لقواعد المسئولية الجنائية بأن يكون فاعلا أصليا طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات أو شريكا بإحدى طرق الإشتراك المبينة فى المادة 40، أما الجزاء المدنى المتمثل فى العقوبات المدنية والعقوبات ليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الإعتبارى.

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