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أخبار مصر

الرئيس السيسي يصل مقر البرلمان النرويجي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي، حيث يعقد جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء البرلمان.

وعقدت اليوم جلسة المباحثات المصرية النرويجية بإسلو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الرئيس السيسي ويوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج التوقيع عددا من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين. 

وشارك الرئيس السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس  الأوروبية. 

 

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الرئيس السيسي البرلمان النرويجي المباحثات المصرية النرويجية

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