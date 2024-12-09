احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

فكك الأمن الفيدرالي الروسي شبكة احتيال دولية تزعمها وزير الدفاع الجورجي السابق ديفيد كازيراشفيلي المقيم في لندن ومواطنون إسرائيليون وأوكرانيون، حيث احتالت على 100 ألف شخص في 50 دولة.

تفكيك شبكة احتيال دولية

وجاء في بيان الأمن الفدرالي أن أجهزته فككت شبكة دولية من مراكز الاتصال عملت لصالح وزير الدفاع الجورجي السابق ومؤسس مجموعة ميلتون غروب الدكتور كازيراشفيلي المقيم في لندن.

وأضاف البيان أن مراكز الاتصال المذكورة مارست الاحتيال على مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والبرازيل والهند واليابان وغيرها تحت ستار نشاطات استثمارية.

حصيلة ضحايا الشبكة الإجرامية

وتابع: "وقع ضحية نشاط الشبكة حوالي 100 ألف شخص في أكثر من 50 دولة وبلغت عائدات نصبها مليون دولار يوميا"

وكشف الأمن الروسي أن مديري مراكز الاتصال في روسيا من مواطني إسرائيل وأوكرانيا وأنه تم اعتقال 11 عنصرًا في الشبكة حتى الآن في روسيا.

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