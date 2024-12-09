الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

السجن، فيتو
السجن، فيتو

فكك الأمن الفيدرالي الروسي شبكة احتيال دولية تزعمها وزير الدفاع الجورجي السابق ديفيد كازيراشفيلي المقيم في لندن ومواطنون إسرائيليون وأوكرانيون، حيث احتالت على 100 ألف شخص في 50 دولة. 

 تفكيك شبكة احتيال دولية

وجاء في بيان الأمن الفدرالي أن أجهزته فككت شبكة دولية من مراكز الاتصال عملت لصالح  وزير الدفاع الجورجي السابق ومؤسس مجموعة  ميلتون غروب  الدكتور كازيراشفيلي المقيم في لندن.

وأضاف البيان أن مراكز الاتصال المذكورة مارست الاحتيال على مواطني  الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والبرازيل والهند واليابان وغيرها تحت ستار نشاطات استثمارية.

 حصيلة ضحايا  الشبكة الإجرامية 

وتابع: "وقع ضحية نشاط الشبكة حوالي 100 ألف شخص في أكثر من 50 دولة وبلغت عائدات نصبها مليون دولار يوميا"

وكشف الأمن الروسي أن  مديري  مراكز الاتصال في روسيا من مواطني  إسرائيل وأوكرانيا وأنه تم اعتقال 11 عنصرًا في الشبكة حتى الآن في روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبكة احتيال الأمن الفدرالي الروسي وزير الدفاع الجورجي السابق ديفيد كازيراشفيلي الأمن الفدرالي وزير الدفاع الجورجي السابق لندن الاتحاد الاوروبي

مواد متعلقة

روسيا تخلي قواعدها بمناطق مختلفة في شمال سوريا

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

ساويرس يكشف مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات الدولية (فيديو)

منوعات

المزيد

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية