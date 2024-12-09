الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد بدء تشغيل مستشفى الأورام بسمالوط

محافظ المنيا يهدي
محافظ المنيا يهدي باقة ورد لمرضى أورام سمالوط

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بدء تشغيل مستشفى الأورام بمركز سمالوط، الذي يعد إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية لمرضى الأورام، وتخفيف معاناتهم بتوفير خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

تفاصيل مستشفى الأورام بسمالوط


واستمع اللواء  عماد كدواني محافظ المنيا لشرح تفصيلي عن المستشفى المكون من 5 طوابق، ويشمل 7 عيادات خارجية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف أشعة متطورة، ويضم أقسامًا متطورة لتشخيص الأورام وعلاجها، بالإضافة إلى قسم مخصص للعلاج الإشعاعي، وآخر للعلاج الكيماوي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 26 سرير عناية مركزة، 40 سرير إقامة داخلية، و15 سريرا كيماويا، و10 أجهزة تنفس صناعى.

مستشفى الأورام بمركز سمالوط


وخلال زيارة المستشفى، التقى محافظ المنيا بعدد من المرضى للاستماع إلى احتياجاتهم ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، كما أهدى المرضى باقة من الورد كلفتة إنسانية للتعبير عن دعمه وتقديره لهم، داعيًا لهم بالشفاء العاجل.

مستشفى الأورام بمركز سمالوط، فيتو 
مستشفى الأورام بمركز سمالوط، فيتو 


وأشار محافظ المنيا، إلى أن هذا الصرح الطبي يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الخدمات الصحية في صعيد مصر، لافتًا إلى أن المستشفى سيخفف الضغط على مستشفيات المحافظات المجاورة، كما سيتيح للمرضى تلقي العلاج بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة للسفر لمسافات طويلة.
وأضاف اللواء كدواني أن المحافظة مستمرة في دعم القطاع الصحي من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس الأولويات.

 

مستشفى الأورام بمركز سمالوط، فيتو
مستشفى الأورام بمركز سمالوط، فيتو


رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة في المنيا والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط وعدد من القيادات التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى الأورام بمركز سمالوط تشغيل مستشفى الأورام بسمالوط تشخيص الأورام الأورام بمركز سمالوط المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم فى المنيا لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

محافظ المنيا يتابع جهود رصف ورفع كفاءة الطرق (صور)

بيطري المنيا: تحصين أكثر من 122 ألف ماشية

ضبط 99 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا

بسبب تسرب الغاز، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في المنيا

محافظ المنيا: ضبط 302 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

محافظ المنيا يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات

أسباب غلق مزلقان ديرمواس 3 أيام بالمنيا

الأكثر قراءة

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجئ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث)

أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

يمهل ولا يهمل، ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد ويرد على سورية بشأن مصر

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

تريزيجيه يصل القاهرة، هل ينهي اتفاقه مع الأهلي؟

الأهلي يتصدر ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق مباريات اليوم

منوعات

المزيد

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية