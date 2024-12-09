أمير المصري ضيف جلسة حوارية خاصة بقمة فوربس تحت سن الـ 30

أعلنت فوربس ميدل ايست عن جلسة حوارية خاصة للنجم أمير المصري، والتي تقام فاعليتها يوم 10 و11 ديسمبر في أبو ظبي.

جلسة حوارية للفنان أمير المصري

وستدور الجلسة الحوارية حول ما قدمه أمير المصري في مشواره الفني وإنجاراته وخبراته بين الأعمال الذي يقدمها في السوق العالمي والعربي والمحلي، وأيضًا عن أحدث أعماله فيلم In camera، وفيلم 100 Nights of Hero وستقوم بإدارة الجلسة الحوارية نانسي بحمد.

فيلم In Camera

ومؤخرًا تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة.

كما حصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland.

وتدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب التمثيل الفاشلة، باحثًا عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضًا مستمرًا، مما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد في الحياة. الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من نبهان رضوان، روري فليك بيرن.

فيلم 100 Nights of Hero

وقد بدأ النجم أمير المصري في تصوير فيلمه العالمي 100 Nights of Hero الذي يشاركه بطولته إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين. الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

فيلم Giant لأمير المصري

وينتظر أمير المصري حاليًا عرض فيلمه العالمي Giant، الذي يروي قصة صعود الملاكم البريطاني اليمني الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد، ليصبح بطلًا في الملاكمة، متحديًا بذلك موجات الإسلاموفوبيا والعنصرية التي اجتاحت بريطانيا في الثمانينيات والتسعينيات.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب أمير المصري، النجم بيرس بروسنان، بينما يتولى سيلفستر ستالون دور المنتج التنفيذي.

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