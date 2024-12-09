بدء المباحثات المصرية النرويجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

انطلقت قبل قليل جلسة المباحثات المصرية النرويجية بأوسلو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين.

وشارك الرئيس السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريمًا له في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس الأوروبية.



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